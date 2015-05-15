Премьер Люксембурга станет первым в Евросоюзе лидером, заключившим однополый брак

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель вступит в однополый брак со своим партнером - архитектором из Бельгии.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер.

Свадьба 42-летнего главы правительства Великого герцогства Люксембург Ксавье Беттеля и 36-летнего Готье Дестне состоится 15 мая, в пятницу, в городской ратуше города Люксембург.

Прессу на церемонию не пустят: один из друзей Беттеля заявил, что пара хочет, чтобы "все прошло в теплой и позитивной атмосфере; ничего не планируется выставлять напоказ, но символизм этой свадьбы скрыть невозможно".

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По завершении церемонии бракосочетания намечен прием на 600 человек. Ожидается, что участие в нем примет премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Таким образом, Беттель, занимающий пост премьера Люксембурга с 2013 года и не скрывающий своей сексуальной ориентации, станет первым в ЕС и вторым в мире лидером, заключившим гомосексуальный брак: первой это сделала пять лет назад Йоханна Сигурдардоттир, занимавшая на тот момент пост премьер-министра Исландии. Беттель и Дестне живут вместе с 2010 года. В прошлом году Бельгия стала девятой страной в ЕС, легализовавшей однополые браки.