В Таиланде впервые поженились трое геев

13:21, 02 марта 2015
Мир
4601 0

Влюбленные поженились по древнему буддийскому обряду.

facebook.com/jokebellartfc

В таиландской провинции Утхайтхани впервые поженились трое мужчин. Несмотря на толерантное отношение к секс-меньшинствам, закон Таиланда не позволяет однополых браков. Поэтому трое влюбленных - Белл, Джоук и Арт - поженились по древнему буддийскому обряду. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на Metro.

Читайте такжеВ Манчестере к 2018 году откроют первую школу для ЛГБТ-детей

"Я думаю, что это первый в мире однополый брак трех человек", - считает Белл.

facebook.com/jokebellartfc

Джоук и Арт стали встречаться еще в 2010 году. Позже они познакомились с Беллом, болезнь которого сблизила всех троих и заставила задуматься о браке. Мужчины называют свою свадьбу самым счастливым днем их жизни.

Напомним, что ранее директор Apple Inc. Тим Кук признался, что он имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter