В Таиланде впервые поженились трое геев

В таиландской провинции Утхайтхани впервые поженились трое мужчин. Несмотря на толерантное отношение к секс-меньшинствам, закон Таиланда не позволяет однополых браков. Поэтому трое влюбленных - Белл, Джоук и Арт - поженились по древнему буддийскому обряду. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на Metro.

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"Я думаю, что это первый в мире однополый брак трех человек", - считает Белл.

Джоук и Арт стали встречаться еще в 2010 году. Позже они познакомились с Беллом, болезнь которого сблизила всех троих и заставила задуматься о браке. Мужчины называют свою свадьбу самым счастливым днем их жизни.

Напомним, что ранее директор Apple Inc. Тим Кук признался, что он имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.