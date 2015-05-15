Польша упростила трудоустройство иностранцев без разрешения на работу

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Украины, вступила в силу новая редакция распоряжения министра труда и социальной политики Польши от 21 апреля 2015 года относительно случаев, когда выполнение иностранцами работы на территории этой страны допускается без оформления разрешения на работу.

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В МИД подчеркнули, что среди чрезвычайно важных изменений документа, регламентирующего трудоустройство иностранцев без разрешения на работу, является расширение возможностей трудоустройства без разрешения на работу для студентов стационарной формы обучения и аспирантов, проживающих в Польше на основании визы на обучение в этой стране. Ранее такая категория граждан Украины могла работать без разрешения на работу при условии оформления разрешения на временное проживание или только в течение каникулярного периода.

Кроме того, существенное изменение касается заявлений о намерении поручения выполнения работы иностранцам, которые регистрируются в уездных управлениях труда (аналог центров занятости в Украине). «Отныне основанием для трудоустройства без разрешения на работу является заявление работодателя с указанием фактических условий труда иностранца и формы трудовых правоотношений (трудовой договор, гражданско-правовое соглашение), что ранее не указывалось в таких заявлениях», - говорится в сообщении.

Такой подход, по мнению авторов новой редакции распорядительного документа, позволит лучше защитить права этой категории иностранных работников-мигрантов и приблизит уровень их защиты к иностранцам, которые работают на основании разрешений на работу, а также будет способствовать облегчению контроля законности работы иностранцев.

Кроме того, с 1 мая от обязанности получения разрешения на работу освобождены иностранцы, которые периодически читают лекции, проводят научные или художественные презентации, независимо от места жительства.