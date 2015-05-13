Польские власти теряют контроль за трудоустройством украинцев - газета

Об этом сегодня пишет польская Rzeczpospolita.

"Оказывается, что такое приглашение от польского работодателя (на работу в рамках упрощенной системы) стало ценным документом в Украине, где продолжается война. Как грибов после дождя, становится все больше посредников, которые за плату предлагают привлекательную работу в Польше. Позже оказывается, что такого работодателя никогда не было или предлагается работа без договора и зачастую не выплачивают зарплату", - говорится в статье.

По данным издания, за первые два месяца этого года граждане стран, которые имеют право работать в Польше в рамках упрощенной системы, получили 127 тысяч заявок на работу по сравнению с 50 тысячами за этот же период прошлого года.

Эта ситуация заставляет польскую власть реагировать соответствующим образом.

Читайте такжеПольша вдвое увеличила выдачу национальных виз для украинцев"Во вторник (12 мая) главный инспектор труда Ивона Хицкевич и главный комендант Пограничной службы Доминик Трач подписали новый договор, который будет способствовать координации работы этих ведомств во время проверки фирм, которые трудоустраивают иностранцев. Преимущественно украинцев. Ранее такие проверки были неэффективными", - отмечает Rzeczpospolita.

Издание отмечает, что с начала текущего месяца вступили в силу новые правила в рамках упрощенного трудоустройства, вводят дополнительные требования для работодателей, которые хотят принять на работу иностранцев. В частности, теперь работодатель в заявке должен указать условия его трудоустройства, которые позже будут проверяться, и если окажется, что они были не соблюдены, то работодателю придется заплатить штраф.

Благодаря этому польские власти планируют добиться исчезновения мошенников, которые продают фальшивые приглашения на работу.

"К нам все чаще обращаются иностранцы, которые пострадали из-за нечестных работодателей и которые чаще всего работали в строительной отрасли. Сценарий в большинстве случаев таков: сначала работодатель привозит с Украины 50 рабочих, позднее обманывает их, не подписывает договора и не выплачивает им зарплату. Когда у иностранцев истекает время разрешенного пребывания в Польше, работодатель избавляется от проблемы и остается практически безнаказанным", - отмечает юридический советник по Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Исмена Саади, которая помогает иностранцам в таких ситуациях.

Читайте такжеПольша и Румыния выступили за отмену виз для украинцевКак сообщал УНИАН, в 2014 году польские работодатели зарегистрировали для граждан Украины 373 тысячи заявок на работу, что на 70% больше, чем в 2013 году. Этот показатель стал рекордным с момента введения семь лет назад упрощенной системы трудоустройства иностранцев.

Ранее эксперты отмечали, что на самом деле в рамках этой системы на работу в Польшу приезжает лишь часть из тех, кто получает такие заявки, потому что много украинцев использует заявки только для того, чтобы получить польскую визу и посещать страны Шенгенской зоны с другими целями.

Справка УНИАН. Польша ввела упрощенную систему трудоустройства для граждан ряда стран в июле 2007 года, чтобы компенсировать нехватку трудовых ресурсов, вызванных трудовой эмиграцией поляков в другие страны Европейского Союза.

Сейчас этой системой могут пользоваться также граждане России, Беларуси, Грузии, Армении и Молдовы, но украинцы, как правило, получают более 95% всех таких заявок на работу.