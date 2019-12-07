Евродепутаты засыпают Apple письмами из-за "российского Крыма"

Каждый депутат направляет письмо индивидуально, чтобы в Apple обратили внимание на количество обращений.

Более полутора десятка депутатов Европейского парламента обратились к руководству компании Apple с письмом, в котором напомнили, что Крым является частью Украины, и призвали корректно указывать принадлежность полуострова в приложениях Apple Maps и Weather.

Читайте такжеЛитва призвала Apple не манипулировать с Крымом ради экономической выгоды

Инициатором обращения к компании выступил председатель группы "Друзья Европейской Украины" в Европарламенте Петрас Ауштревичус, сообщает "Европейская правда". Каждый депутат направляет письмо индивидуально, чтобы в Apple обратили внимание на количество обращений. По состоянию на вчера, в первый день кампании, это сделали более 15 евродепутатов, сообщили изданию в представительстве Украины в ЕС.

В письме, текст которого обнародовало украинское представительство, депутаты называют решение Apple показывать Крым частью России для российских пользователей тревожной уступкой влияния российского правительства.

"Стирание территориального суверенитета в условиях геополитического конфликта очень тревожное – международное право должно цениться выше, чем прибыль", - сказано в письме.

"Наше сообщение является четким: ни одна страна не может стоять выше международного верховенства права, поэтому вызывает тревогу, что такие мощные частные компании как Applе готовы взрывать указанные законы, чтобы поддерживать потребительские отношения с РФ", - добавляют евродепутаты.

Парламентарии призвали Apple откорректировать обозначение Крыма согласно международному праву и служить образцом не только в развитии технологий, но и соответствующем этическом поведении.

Невозможно игнорировать страдания населения Крыма из-за российской аннексии, включительно со случаем Олега Сенцова, крымскотатарского режиссера и активиста, который стал лауреатом премии Сахарова в 2018 году после пяти лет несправедливого заключения. Много других крымских политических заключенных остаются заключенными в России по сфабрикованным обвинениям", - сказано в письме.

Как известно, компания Apple отреагировала на российские требования и для российских пользователей в своих приложениях стала обозначать Крым частью России.

Реагируя на международную критику, Apple заявила, что пересмотрит свою политику в отношении обозначения "спорных территорий" и может внести изменения в будущем. В компании объяснили, что не делали никаких изменений в картах, которые отображаются за пределами России, а изменения в РФ были вынуждеными из-за закона, который вступил в силу в этой стране.