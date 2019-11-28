Литва призвала Apple отказаться от "невежественной позиции" по Крыму
Глава литовского МИД Линас Линкявичюс призвал американскую компанию Apple отменить решение об обозначении на ее картах Крыма как части России.
Об этом Линкявичюс написал на странице в Twitter, передает Европейская правда.
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"Мы присоединяемся к разочарованию подходом Apple к Крыму как части России. Мы призываем Apple отказаться от этой невежественной позиции, поскольку статус-кво в Крыму не изменился: его до сих пор оккупирует Россия, это земля Украины, в этой войне до сих пор гибнут люди", - заявил министр.
Напомним, компания Apple на территории России в своих приложениях стала показывать Крым и Севастополь российской территорией. В частности, в Москве аннексированные Севастополь, Симферополь, Керчь отображаются как территория РФ.
В мае этого года Apple не показывала территориальную принадлежность городов Крыма в своих приложениях как с материковой Украины, так и с полуострова.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за маркировку аннексированного Крыма как "российского".