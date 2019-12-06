Bloomberg: В Украине политики шарахаются от Джулиани

Почти никто в Киеве не хочет встречаться с адвокатом Трампа, который ищет "грязь" для американских политических игр.

Руди Джулиани, чья работа в Украине оказалась в эпицентре процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, снова вернулся на украинскую территорию. Но местные чиновники, похоже, стараются держаться от него как можно дальше.

Об этом пишет Bloomberg. Осведомленные о поездке Джулиани источники сообщили изданию, что он прилетел в Киев из Будапешта в среду. Того же дня в Комитете палаты представителей по вопросам юстиции начались слушания на тему его теневой дипломатии в Украине. Сообщения в социальных сетях свидетельствуют, что адвокат Трампа встретился с несколькими действующими и бывшими украинскими политическими фигурами в рамках съемок документального сериала для кабельного телевидения в США. Лента призвана критиковать процедуру импичмента.

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Но президент Владимир Зеленский не собирается встречаться с Джулиани, о чем сказала изданию пресс-секретарь украинского лидера. Один из самых влиятельных миллиардеров в Украине Игорь Коломойский тоже сказал, что не планирует никаких разговоров с адвокатом Трампа. Предыдущий президент Украины Петр Порошенко встречался с Джулиани дважды в Киеве в 2017 году. Но теперь он тоже не собирается видеться с ним.

Имя одного из помощников действующего украинского президента Андрея Ермака фигурирует в деле об импичменте. Сейчас он находится в Лондоне на конференции, посвященной Украине. На вопрос журналистов о возможности встречи с Джулиани он ответил, что ничего такого не планирует.

"Как мне это сделать? Я же в Лондоне", - сказал он.

В Киеве Джулиани составил компанию Андрей Телиженко. В 2016 году он работал в посольстве Украины в Вашингтоне. Он стал одним из источников безосновательных обвинений, что именно украинская сторона якобы вмешивалась в американские выборы.

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Телиженко, который уже фигурировал в первой серии сериала телеканала One America News Network, отказался давать комментарии Bloomberg, якобы "из соображений безопасности". В Киеве на протяжении года Джулиани поддерживал контакт еще с двумя деятелями: бывшим Генпрокурором Виктором Шокиным и Константином Куликом, который тоже работал в ГПУ. Они отказались говорить о визите Джулиани в Киев.

Издание пишет, что нынешняя поездка адвоката Трампа, вероятно, свидетельствует о его попытке удвоить свои усилия по поиску в Украине вредной информации против американских политических оппонентов президента США. Он, в частности, встретился с Андреем Деркачем - "лояльным к Кремлю украинским депутатом", который недавно написал Джулиани письмо. В нем он умолял адвоката Тармпа поддержать судебную реформу в Украине. Ведь это позволило бы Джулиани выставить себя борцом с коррупцией, а не "копателем" политической грязи.

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Тем временем, правительство Зеленского проводит собственные антикоррупционные меры. Визит адвоката Трампа в Киев совпал по времени с визитом помощника Госсекретаря по вопросам европейских дел Филиппа Рикера. Того же дня, когда Джулиани встречался с экс-Генпрокурором Юрием Луценко, обвиненным в коррупции в ходе процесса импичмента Трампа, Рикер проводил встречу с Русланом Рябошапкой, который сейчас возглавляет ГПУ.