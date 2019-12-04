В Лондоне известного российского бизнесмена сбила насмерть машина

По данным СМИ, бизнесмена Дмитрия Обретецкого сбила машина, после чего он впал в кому, а спустя неделю умер в больнице.

Один из самых богатых бизнесменов Волгограда, основатель и владелец группы компаний "Магнат" Дмитрий Обретецкий скончался в Лондоне после того, как на него наехал автомобиль.

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Об этом сообщается на сайте консалтинговой фирмы «Партнеры и Боровков».

По данным портала «Волгоград Онлайн», Дмитрия Обретецкого сбила машина, после чего он впал в кому. Предположительно спустя неделю, 30 ноября, Обретецкий умер, не приходя в сознание. Его родственники пока не раскрыли деталей происшествия.

Известно, что в последние годы бизнесмен с семьей жил в Великобритании.

Дмитрий Обретецкий основал компанию «Магнат» в 1991 году в Волгограде. В настоящее время группа компаний работает на всей территории России и стала официальным дистрибьютором Mars, Nestle, Procter&Gamble.