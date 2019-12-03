Великобритания планирует усилить безопасность пересечения границы после Brexit

Новые правила предусматривают обязательную проверку паспорта граждан стран-членов ЕС.

Премьер Великобритании Борис Джонсон настаивает на реформировании пограничных правил после Brexit, направленных на усиление контроля проверки европейцев, въезжающих в Великобританию.

Об этом пишет Politico.

Отмечается, что пакет изменений в пограничных правилах Консервативная партия выдвинула после террористического акта на Лондонском мосту, в результате которого двое человек погибли и еще трое получили ранения.

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Партия планирует внедрить изменения, как только закончится процесс выхода страны из ЕС.

«После того, как мы покинем ЕС, мы будем свободны от таможенного союза с ЕС и правил свободного передвижения. Эти правила облегчили ввоз наркотиков, оружия и взрывчатки, а также въезд мигрантов и террористов. Все это обходится государственной казне в 5 миллиардов фунтов стерлингов убытков в год», – заявили в партии.

Новые правила предусматривают обязательную проверку паспорта граждан стран-членов ЕС и запрещают въезд гражданам, имеющим только европейское удостоверение личности.

По словам консерваторов, требование предъявления паспортов на границе позволило бы британскому правительству автоматически подсчитывать количество въезжающих и выезжающих людей. Они также обязались остановить преступников ЕС и контрабанду на границе.

Как сообщал УНИАН, Европейская Рада согласилась перенести срок выхода Великобритании из ЕС с 31 октября 2019 года по 31 января 2020 года при условии ратификации британским парламентом соглашения о выходе.