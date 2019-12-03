В Кремле рассказали, когда Путин и Лукашенко обсудят вопросы интеграции и газа
Президент России Владимир Путин и президент Республика Беларусь Александр Лукашенко на встрече 7 декабря в Сочи обсудят вопросы интеграции и газа.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эта встреча готовится», - сказал Песков на вопрос, может ли он подтвердить подготовку проведения встречи глав двух государств 7 декабря.
«Вопросы двусторонних отношений. Это и, прежде всего, дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, это крупные проекты инвестиционные, которые на двусторонней повестке дня, это и газовые дела – весь комплекс двусторонних отношений», - добавил он.
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Песков также подчеркнул, что путь интеграции России и Беларуси был выбран давно, есть соответствующий договор между двумя странами.
«Мы идем поступательно по пути развития нашего Союзного государства», - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Как сообщал УНИАН, 30 ноября посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что
Россия и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создадут единые парламент и правительство.
«Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается», - заявил он.