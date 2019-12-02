В Стамбуле состоялась Божественная литургия на украинском языке (фото)

В храме святителя и чудотворца Николая в Стамбуле впервые на украинском языке совершалась Божественная литургия.

В воскресенье, 1 декабря, в храме святителя и чудотворца Николая в Стамбуле, впервые на украинском языке совершалась Божественная литургия иерархами Православной Церкви Украины.

"Сегодня, 1 декабря, в воскресный день, в светлом храме святителя и чудотворца Николая в Стамбуле, впервые на украинском языке совершалась Божественная литургия иерархами Православной Церкви: митрополитом Луцким и Волынским Михаилом и архиепископом Черниговским и Нежинским Евстратием, в сослужении архимандрита Харлампия, который занимается украинской общиной в Стамбуле, протоиерея Владимира Вакина, ректора Волынской православной богословской академии, и диакона Михаила Омельяна, старшего преподавателя Киевской православной богословской академии", - говорится в сообщении Православной церкви Украины в Facebook.

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Как сообщается, обращаясь к собравшимся после Божественной литургии, митрополит Михаил поблагодарил Вселенскому Патриарху Варфоломею за большую заботу об Украине.

Архиепископ Евстратий отметил, что сегодняшний день – 1 декабря – для всех украинцев является особенным, ведь именно 1 декабря 1991 года народ подтвердил свое стремление жить в независимом государстве.

«Уже 28 лет исполнилось с того времени. А вчера был тот самый день, когда 6 лет назад, во время Революции Достоинства, наша Церковь открыла свои двери, чтобы защитить свой народ от насилия и лжи. И за эти годы мы убедились, как много делает вера и правда. И то, что несколько лет назад мы могли только мечтать – сегодня является уже реальностью. Можно ли было представить 28 или даже 6 лет назад, что сейчас мы здесь, в этом святом константинопольском храме, все вместе – украинцы, греки, болгары, все дети единой Христовой Церкви – будем молиться и совершать литургию? Поэтому мы благодарны Богу, благодарны и Вселенскому Патриарху за все благодеяния для Украины",- сказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий.