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Греческий парламент не захотел отделять церковь от государства

00:26, 26 ноября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Ekatimerini.

Предложение пересмотреть роль церкви в жизни государства поступило от левой партии СИРИЗА, но либерально-консервативная партия Новая демократия, обладающая сейчас большинством в парламенте, не одобрила эту инициативу.

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Сейчас де-факто православная церковь Греции отделена от государства, однако представители духовенства получают государственные зарплаты.

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Теги: #Греция