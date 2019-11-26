Греческий парламент не захотел отделять церковь от государства
00:26, 26 ноября 2019Мир
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Местные священники, как и раньше, будут получать зарплаты из бюджета.
Иллюстрация / REUTERS
В Греции депутаты парламента проголосовали против полного отделения православной церкви от государства.
Об этом сообщает Ekatimerini.
Предложение пересмотреть роль церкви в жизни государства поступило от левой партии СИРИЗА, но либерально-консервативная партия Новая демократия, обладающая сейчас большинством в парламенте, не одобрила эту инициативу.
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Сейчас де-факто православная церковь Греции отделена от государства, однако представители духовенства получают государственные зарплаты.
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