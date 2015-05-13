Более 40 человек погибли при обстреле автобуса в Пакистане

В пакистанском городе Карачи при обстреле автобуса погиб 41 человек, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Аль-Джазира».

Нападение произошло в районе Сафура Гот, где неизвестные боевики открыли огонь по автобусу исмаилитской благотворительной организации «Аль-Азхар Траст».

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Сообщается, что среди погибших — 16 женщин. Десятки человек ранены, 20 из них находятся в критическом состоянии. Общее число пострадавших неизвестно, все они доставлены в больницу.

Движение «Талибан», члены которого являются суннитами, неоднократно публиковало угрозы в отношении исмаилитов. Талибы считают их еретиками и агентами Запада, утверждая, что лидер исмаилитов Ага-Хан IV сотрудничает с Вашингтоном.

Как ранее сообщал УНИАН, представители вооруженных сил Пакистана сообщают, что армии удалось убить 80 боевиков во время двухдневной операции неподалеку от границы с Афганистаном.