Более 40 человек погибли при обстреле автобуса в Пакистане

10:55, 13 мая 2015
Мир
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В Пакистане боевики обстреляли автобус исмаилитской благотворительной организации «Аль-Азхар Траст».

Более 40 человек погибло при обстреле автобуса в Пакистане / aljazeera.com

В пакистанском городе Карачи при обстреле автобуса погиб 41 человек, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Аль-Джазира».

Нападение произошло в районе Сафура Гот, где неизвестные боевики открыли огонь по автобусу исмаилитской благотворительной организации «Аль-Азхар Траст».

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Сообщается, что среди погибших — 16 женщин. Десятки человек ранены, 20 из них находятся в критическом состоянии. Общее число пострадавших неизвестно, все они доставлены в больницу.

Движение «Талибан», члены которого являются суннитами, неоднократно публиковало угрозы в отношении исмаилитов. Талибы считают их еретиками и агентами Запада, утверждая, что лидер исмаилитов Ага-Хан IV сотрудничает с Вашингтоном.

Как ранее сообщал УНИАН, представители вооруженных сил Пакистана сообщают, что армии удалось убить 80 боевиков во время двухдневной операции неподалеку от границы с Афганистаном.

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