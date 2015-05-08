В Йемене погиб лидер "Аль-Каиды", которого обвинили в атаке на Charlie Hebdo

О смерти лидера Насера бин Али аль-Анси говорится на сайте группировки, пишет Украинская правда со ссылкой на ВВС.

В заявлении сказано, что аль-Анси был убит в городе Мукалла в апреле.

В то же время, на данный момент США официально не подтвердили убийство террориста.

Также аль-Анси заявлял о своей причастности к похищению американского журналиста Люка Сомерса, который затем погиб при попытке его освобождения спецслужбами США.

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Как известно, 7 января трое вооруженных людей напали на редакциюсатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, погибли 10 журналистов и двое полицейских. Причиной нападения были карикатуры на исламские религиозные символы.

Позже лидер "Аль-Каиды" в Йемене взял на себя ответственность за теракты против французского сатирического журнала Charlie Hebdo.