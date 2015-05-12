В Косово разбился вертолет миссии ЕС
18:14, 12 мая 2015Мир
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В Косово в аэропорту Приштины разбился вертолет миссии Евросоюза.
REUTERS
Об этом сообщает сербская телерадиокомпания B92 со ссылкой на Reuters, передает "ЕвроПравда". В результате падения пострадали несколько человек.
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"Вертолет миссии EULEX разбился в аэропорту Приштины... Есть несколько раненых, информация уточняется", - сказал представитель НАТО.
Как сообщили агентству Beta в аэропорту Приштины, ранены три или четыре участника миссии.
Сообщается, что аэропорт Приштины после инцидента закрыли. В настоящее время проводится расследование причин аварии.
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