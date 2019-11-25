В Дрездене из крупнейшей коллекции Европы вынесли драгоценностей на миллиард евро

Группа грабителей похитила бриллианты и драгоценные камни, которые имеют историческую ценность.

Утром 25 ноября в немецком Дрездене ограбили всемирно известную коллекцию драгоценностей «Зеленые своды».

Об этом сообщает «Европейская правда».

Читайте такжеВ Италии преступники ограбили инкассаторов с помощью экскаваторовОтмечается, что это самая крупная кража произведений искусства в послевоенной истории. Стоимость похищенных драгоценностей оценивается в миллиард евро. Официально полиция не называет объемы убытков.

Предварительно сообщается, что около 5 часов утра преступники отключили здание от электроснабжения и попали внутрь через окно на углу. Они сняли решетку с окна, а после ограбления поместили ее на место. Несмотря на отключение электричества грабителей зафиксировала камера видеонаблюдения.

Группа грабителей похитила драгоценности, бриллианты и драгоценные камни, которые имеют историческую ценность. Громоздкие предметы, такие как вазы или картины, решили не брать.

Позже полиция подтвердила, что в «Зеленые своды» проникли грабители: «На месте преступления находится наша группа, преступники скрылись».

Как ранее сообщал УНИАН, в США из галереи за 32 секунды вынесли гравюру Сальвадора Дали.