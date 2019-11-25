В протестах в Ираке за день погибли 13 человек
В Ираке во время антиправительственных протестов в течение воскресенья, 24 ноября, погибли 13 человек.
Об этом сообщает DW со ссылкой на представителей власти.
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Как сообщили правоохранители и медицинские работники на условиях анонимности, семь человек были убиты в южной провинции Басра неподалеку от порта Умм-Каср.
Протестующие перекрыли дорогу, которая ведет к крупнейшему в стране торговому порту. Силовики в ответ применяли против митингующих огнестрельное оружие и слезоточивый газ.
В провинции Нассирия погибли еще четыре демонстранта, и по одному человеку были убиты в провинциях Эн-Наджаф и Эд-Дивания.
Еще около 150 митингующих получили ранения. Один из представителей службы безопасности в Басре назвал это "одним из наихудших дней" от начала протестов в стране. Всего с начала протестов погибли уже 342 человека.
Как сообщал УНИАН, в акции протеста в Ираке продолжаются с 1 октября 2019 года. Иракцы выходят на акции, поскольку недовольны высоким уровнем безработицы, перебоями с подачей электроэнергии, нехваткой чистой воды и коррумпированностью власти.
Ирак является пятым по величине производителем и экспортером нефти в мире. В то же время, по оценкам, около 20% населения страны живут в бедности. Безработица среди молодежи достигает 25%, что вдвое больше, чем в целом по стране.