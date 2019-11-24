Парламент Боливии одобрил проведение новых выборов президента на фоне массовых протестов

Законопроект не дает возможности Эво Моралесу, который досрочно ушел в отставку с поста президента на фоне протестов и под давлением армии, вновь участвовать в выборах.

Обе палаты боливийского парламента в субботу, 23 ноября, одобрили законопроект, открывающий путь к новым президентским выборам в стране.

Речь идет о законопроекте "Об исключительном и переходном режиме для проведения всеобщих выборов".

Сначала соответствующее решение принял Сенат парламента Боливии. Как говорится в сообщении пресс-службы в Twitter, документ принят единогласно, после чего он был направлен в нижнюю палату.

🔴#Urgente

El pleno de la Cámara de @SenadoBolivia aprueba por unanimidad en sus estaciones en grande y detalle, el Proyecto de Ley de "Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales" y lo remite a @Diputados_Bol, para su tratamiento.

RA pic.twitter.com/Rluy2QwOa3 — Senado de Bolivia (@SenadoBolivia) November 23, 2019

После этого Палата депутатов Боливии также поддержала предложенный документ. "Пленум Палаты депутатов в целом и единогласно принимает законопроект "Об исключительном и переходном режиме проведения всеобщих выборов", - сказано в сообщении нижней палаты парламента в Twitter.

🔴#AHORA Pleno de la Cámara de Diputados aprueba en grande y por unanimidad el Proyecto de Ley de "Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales". pic.twitter.com/LOFvqcBuFx — Diputados Bolivia (@Diputados_Bol) November 23, 2019

The Wall Street Journal со ссылкой на текст документа отмечает, что законопроект не дает возможности Эво Моралесу, который досрочно ушел в отставку с поста президента на фоне протестов и под давлением армии, вновь участвовать в выборах. В частности, законопроект запрещает участие в выборах кандидатам, которые уже были в должности два срока подряд.

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Как сообщал УНИАН, Эво Моралес покинул пост президента Боливии 10 ноября на фоне массовых протестов против его спорного переизбрания и под давлением военных.

После президентских выборов 20 октября Жанин Аньес, которая занимала тогда пост второго заместителя председателя Палаты сенаторов, провозгласила себя временным президентом. Конституционный суд Боливии одобрил ее действия.

Эво Моралес и его партия назвали случившееся путчем. Мексика предоставила политическое убежище Моралесу.

20 октября в Боливии состоялись выборы главы государства, которые выиграл Эво Моралес. После подсчета голосов в стране вспыхнули масштабные протесты. Еще задолго до выборов среди боливийцев постепенно росли протестные настроения из-за, как они считают, неэффективных усилий власти в борьбе с лесными пожарами в Амазонии.