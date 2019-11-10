На фоне протестов президент Боливии объявил о перевыборах

Организация, которая занималась аудитом подсчета голосов на выборах президента в Боливии, призвала к назначению новой даты голосования.

На фоне протестов в Боливии президент страны Эво Моралес объявил о проведении новых выборов.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ряд информагентств..

Читайте такжеВ Боливии вертолет с президентом страны экстренно сел из-за поломки (видео)

«Я решил объявить о проведении новых выборов, чтобы боливийский народ смог выбрать новое правительство демократическим путем», - цитирует заявление Моралеса боливийское агентство ABI.

В тот же день Организация американских государств (ОАГ), которая занималась аудитом подсчета голосов на президентских выборах в Боливии, призвала к отмене первого тура и назначении новой даты голосования. Первый тур должен состояться после того, как будут созданы условия, гарантирующие справедливое голосование, отмечается в сообщении на сайте организации. ОАГ также призвала боливийское правительство уважать права граждан на мирный протест в соблюдать конституцию.

Выборы главы Боливии прошли 20 октября. Предварительные результаты, обнародованные в тот же вечер, указывали на возможность второго тура. Однако 21 октября, после обработки 95 процентов протоколов, избирательная комиссия сообщила, что действующий президент Моралес получает 46,87 процента голосов, а его соперник Карлос Меса, занимавший пост главы государства с октября 2003 по июнь 2005 года, - 36,73 процента.

Меса заявил о «мошенничестве» и подчеркнул, что не намерен признавать результаты голосования. По его словам, Моралес, побеждавший в 2005, 2009 и 2014 годах, с помощью избирательной комиссии хочет воспрепятствовать проведению второго тура.

В стране вспыхнули протесты. Демонстранты заняли редакции двух государственных СМИ: телеканала Bolivia TV и радиовещателя Radio Patria Nueva в городе Ла-Пас, где находится резиденция правительства латиноамериканского государства. Оппозиция, отказывающаяся признавать победу Моралеса на недавних президентских выборах, отвергла его предложение о «срочных» переговорах.