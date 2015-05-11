На юге Японии объявлено штормовое предупреждение

По данным метеорологов, в настоящее время циклон находится в 170 километрах к юго-западу от острова Ириомотэ и продолжает движение на северо-восток со скоростью 30 километров в час. Давление в центре тайфуна составляет 965 гектопаскалей. Скорость ветра достигает 35 метров в секунду, при порывах — 50 метров в секунду, сообщает РИА Новости.

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Согласно прогнозам, тайфун принесет с собой сильный ветер и проливные дожди. Так, на острове Сикоку может выпасть до 200 миллиметров осадков, на острове Кюсю — до 180 миллиметров, а в регионе Кинки на острове Хонсю — до 120 миллиметров. В столичном регионе также обещают проливные дожди. Высота волн в некоторых районах может достигать 6 метров.

Тропический шторм получает собственное имя, когда скорость ветра, сопровождающего его продвижение, превышает 62 километра в час. Шкала Саффира-Симпсона, по которой рассчитывается потенциальный ущерб от ураганов и их степень опасности, всего имеет пять уровней. Шторм становится ураганом первой категории, когда скорость сопровождающего ветра составляет свыше 119 километров в час. Ураган пятой категории предполагает скорость ветра от 250 километров в час и приводит к катастрофическим последствиям.