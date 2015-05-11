В Балтийском море стартовали масштабные военные учения

В них примут участие 20 военных судов и три международных штаба. Обычно в этих учениях участвуют ВМС Балтийских стран и суда эскадры военных судов Балтийских стран BALTRON. Об этом сообщает delfi.lt.

В этом году учения приобрели более крупный масштаб - в них также примут участие и Первая объединенная группа минных тральщиков постоянной готовности НАТО, сообщило литовское министерство обороны.

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Учениями будут руководить ВМС Литвы. В целом в них примут 20 военных судов и катеров из восьми стран: Бельгии, Эстонии, Соединенного Королевства, Латвии, Польши, Норвегии, Нидерландов, Германии, а также Команда подводных действий ВМС Литвы и два самолета ВВС Литвы.

Эти учения проводятся с 2008 года, по принципу ротации они организуются ВМС Литвы, Латвии и Эстонии.