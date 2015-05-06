США привезли в Грузию военную технику для проведения учений

В Грузию из США прибыла военная техника для участия в совместных военных учениях, которые начнутся на следующей неделе, - пишет Грузия Online

Запланированные на 11-15 мая учения «Партнерство высокого уровня» имеют цель приблизить навыки грузинской роты к стандартам Сил быстрого реагирования НАТО. Также учения должны повысить готовность грузинских военных к участию в будущих операциях и учениях НАТО.

Участие в учениях примут в общем количестве 600 военнослужащих.

В ходе учений, которые охватывают как полевые занятия, так и огневую подготовку, грузинские силы будут действовать рядом с военными США на машинах типа ТМП2; Вместе с грузинскими силами десантные операции будет проводить 173-я десантная бригада США.

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БМП «Бредли» и другая военная техника, предназначенная для учений, была направлена из болгарского порта Варна и прибыла в Батумский порт, откуда она по железной дороге будет перевезена на Базу в Вазиани.

Отмечается, что это первый случай, когда американская армия перевезла военную технику, необходимую для механизированной роты, на другую сторону Черного моря.

Ранее сообщалось, что НАТО и Грузия запланировали совместные учения летом этого года.