Импичмент Трампа: в США начались публичные слушания ключевых свидетелей

В Палате представителей заслушают четырех свидетелей.

В Палате представителей США начались публичные слушания четырех свидетелей по делу об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

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Первыми выступят два чиновника Белого дома - эксперт по вопросам Украины подполковник Александр Виндман и помощница вице-президента США Дженнифер Уильямс.

После них будут давать показания экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер и бывший главный советник по вопросам России и Европы в Совете национальной безопасности Том Моррисон.

Отмечается, что Виндман, Уильямс и Моррисон слушали телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в режиме реального времени.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп предположил, что может дать собственные показания в процессе импичмента, который был запущен демократами в Палате представителей Конгресса. Хотя при этом он подчеркнул, что "не сделал ничего плохого"!