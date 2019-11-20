Bloomberg: США расследуют, нарушил ли Swedbank санкции против России

Старейший банк Швеции вероятно сделал пересчет крупной суммы для российского производителя оружия.

Правоохранители США ведут расследование против Swedbank AB из-за подозрений, что балтийское подразделение банка могло провести перечисление денег, которое нарушают американские санкции против России.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на шведский телеканал SVT. В частности, речь идет о транзакциях между российским производителем оружия «Калашников» и компанией Kalashnikov USA, которая базируется во Флориде и производит автоматы на основе российской разработки.

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Бизнес-сеть российского миллиардера Искандера Махмудова перечислила более миллиарда евро американской фирме. При этом он был крупнейшим акционером российского концерна «Калашников» и также крупнейшим клиентом эстонской ветви Swedbank.

Шведские журналисты выяснили, что перечисление произошло после того, как в 2014 году Министерство финансов США включило российский «Калашников» в «черный список» санкций в ответ на российскую аннексию украинского полуострова Крым. Собственно, финансовая операция состоялась в феврале 2017-го. Поэтому теперь в США расследуют этот случай.

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Bloomberg напоминает, что старейший банк Швеции и крупнейший ипотечный кредитор уже под следствием в Эстонии, Латвии, Швеции и США из-за обвинений, что он провел более 100 миллиардов долларов подозрительных средств через свои балтийские ветви.

«Нарушение санкций США – это, конечно, серьезно. Но то, что стало теперь известно, не означает, что Swedbank активно что-то такое делал», - сказал советник Soderberg & Partners Йоаким Борнольд.