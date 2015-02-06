В Японии откроют первый отель с персоналом из роботов

Руководство японского тематического парка Huis Ten Bosch анонсировало разработку отеля, персонал в котором будет представлен исключительно роботами. Проект получил название Henn-na Hotel, что в переводе означает «Странный отель», сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Представители парка планируют открыть для посетителей первые 72 комнаты 17 июля 2015 года и еще столько же — в 2016 году.

На ресепшене гостей будут встречать три человекообразных актроида. Авторы проекта обещают, что они смогут оформлять въезд и выезд и разумно беседовать с постояльцами. В номера гостей проводит один из четырех портье. О количестве роботов-уборщиков не сообщается.

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«Мы откроем самый эффективный отель в мире», — заявил президент Huis Ten Bosch Хидео Савада, озвучивший планы реализовать 1000 аналогичных проектов и надежду, что роботы возьмут на себя до 90 процентов работы.

Помимо обилия роботов, в Henn-na Hotel запланировано еще несколько технологических решений, которые сделают пребывание в отеле дешевле. Дверные замки с распознаванием лиц исключат необходимость печати и перепрограммирования ключей. Удобства в номерах планируются минимальные, а все недостающее можно будет заказать с планшета. На крыше гостиницы разместят солнечные батареи. Планируется установка целого ряда энергосберегающих устройств.

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Стоимость обычных номеров в сравнении с ценами номеров других гостиниц префектуры Нагасаки действительно невелика — от 60 до 153 долларов США. При этом в 153 доллара оценен номер с тремя спальнями.