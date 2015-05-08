В Пакистане при падении вертолета погибли иностранные дипломаты

Кроме них погибли супруги послов Малайзии и Индонезии в Пакистане, передает Би-би-си.

Представитель пакистанской армии сообщил о гибели шести человек - также погибли оба пилота вертолета.

Еще пять человек получили серьезные травмы. Среди пострадавших - послы Польши и Голландии.

Авария произошла на северо-востоке страны. По предварительным данным, вертолет совершил жесткую посадку, после чего загорелся.