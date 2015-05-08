В Пакистане при падении вертолета погибли иностранные дипломаты
12:19, 08 мая 2015Мир
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В авиакатастрофе вертолета Ми-17 в Пакистане погибли несколько иностранных дипломатов, в том числе послы Норвегии и Филиппин.
REUTERS
Кроме них погибли супруги послов Малайзии и Индонезии в Пакистане, передает Би-би-си.
Представитель пакистанской армии сообщил о гибели шести человек - также погибли оба пилота вертолета.
Еще пять человек получили серьезные травмы. Среди пострадавших - послы Польши и Голландии.
Авария произошла на северо-востоке страны. По предварительным данным, вертолет совершил жесткую посадку, после чего загорелся.
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