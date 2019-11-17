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Протесты в Грузии: тысячи людей требуют внеочередных парламентских выборов

18:00, 17 ноября 2019
Мир
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В Грузии протестуют из-за провала избирательной реформы / фото: Flickr/Leo Koolhoven

Об этом сообщает Грузія.Online.

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Из-за провала конституционной реформы избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и общественные активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили на проспекте Руставели палаточный лагерь.

Перед тем они уже выдвинули власти такие требования: назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе; формирование временного, технического правительства; реорганизация Центральной избирательной комиссии.

Для принятия законопроекта о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером в грузинском парламенте не хватило 12 голосов.

После этого участники движения «Стыдно», общественные активисты и представители оппозиционных партий перекрыли проезжую часть проспекта Руставели, устроив сидячую забастовку.

Протестующие призывали людей приходить в парламент, чтобы выразить свое отношение к голосованию по конституционным изменениям, которое состоялось 14 октября на пленарном заседании.

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Теги: #Грузия#Тбилиси