Протесты в Грузии: тысячи людей требуют внеочередных парламентских выборов

14 ноября парламент Грузии провалил конституционную реформу избирательного законодательства.

В Тбилиси сегодня, 17 ноября, началась масштабная акция протеста - люди требуют провести внеочередные парламентские выборы.

Об этом сообщает Грузія.Online.

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Из-за провала конституционной реформы избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и общественные активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили на проспекте Руставели палаточный лагерь.

Перед тем они уже выдвинули власти такие требования: назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе; формирование временного, технического правительства; реорганизация Центральной избирательной комиссии.

Для принятия законопроекта о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером в грузинском парламенте не хватило 12 голосов.

После этого участники движения «Стыдно», общественные активисты и представители оппозиционных партий перекрыли проезжую часть проспекта Руставели, устроив сидячую забастовку.

Протестующие призывали людей приходить в парламент, чтобы выразить свое отношение к голосованию по конституционным изменениям, которое состоялось 14 октября на пленарном заседании.