Швеция призвала ЕС продолжить давление на Россию
Правительство Швеции считает, что ЕС должен поддержать Украину в нынешней ситуации агрессии со стороны России.
Об этом идет речь в распространенном в четверг докладе шведского правительства об оценке приоритетов своей деятельности в ЕС на протяжении 2015 года, сообщает ЕС-плюс.
«В эти бурные времена европейские внешние действия продолжают находиться под сильным давлением событий и нестабильности в странах-соседях. Российская агрессия против Украины — наибольший вызов миру и безопасности в Европе с момента окончания «холодной войны, и объединенный ЕС должен предоставить поддержку Украине и продолжать четкую политику по отношению к России», - написано в документе.
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Стокгольм также высказался за внесение необходимых изменений в Европейскую политику соседства, над чем сейчас работает Еврокомиссия.