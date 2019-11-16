В Грузии протестующие пикетировали офис правящей партии, произошли столкновения с полицией

Один из мужчин крикнул, чтобы единомышленники пикетировали входы в здания. Это спровоцировало столкновения митингующих и полиции.

В Тбилиси (Грузия) группа протестующих утром пикетировала офис правящей партии «Грузинская мечта», после этого вспыхнуло противостояние с полицией.

Об этом сообщает Интерньюс.

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Чтобы перекрыть подъездную дорогу к офису, правоохранители сделали границу. В ответ участники акции призывали их этого не делать.

Один из мужчин крикнул, чтобы единомышленники пикетировали входы в здания. Это спровоцировало столкновения митингующих и полиции.

Отмечается, что сегодня в помещении офиса на заседание собралось парламентское большинство.

Как сообщал УНИАН, в грузинской столице Тбилиси начались массовые протестные акции после того, как парламент провалил принятие поправок к конституции о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

Участники движения «Стыдно», общественные активисты и представители оппозиционных партий перекрыли проезжую часть проспекта Руставели, устроив сидячую забастовку.

Протестующие призывают людей приходить в парламент, чтобы выразить свое отношение к голосованию относительно конституционных изменений, которое произошло 14 октября на пленарном заседании.