В Непале нашли тела двух российских туристов

Тела двух российских туристов были обнаружены на высокогорье национального парка Лангтанг в Непале, сообщает ТАСС со ссылкой на посла России.

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