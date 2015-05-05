Число погибших в результате землетрясения в Непале достигло 7,6 тысяч человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Непала.

По данным полиции, погибли 7611 человек, 14456 пострадали.

В понедельник утром, 5 мая, полиция Непала, совместно с местными добровольцами, извлекла около 100 тел местных жителей и путешественников из-под лавины, вызванной разрушительным апрельским землетрясением, и продолжает поиски десятков пропавших без вести.

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Тела были обнаружены в 60 км к северу от Катманду, в деревне Лангтанг, пользующейся популярностью у западных туристов. По сообщению властей, всю деревню, включая 55 домов для гостей, смело лавиной.

Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля. Согласно последним данным, более 14 тыс. человек получили ранения во время землетрясения и последовавших за ним повторных подземных толчков.