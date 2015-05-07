В Липецке установили трехметровый памятник Сталину (фото)

Трехметровая композиция размещена перед штабом регионального отделения КПРФ.

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По словам депутата Госдумы Николая Разворотнева, все разрешения и согласования руководства города были получены, однако уже во время установки постамента, 5 мая, пришло письмо от вице-мэра Анны Шамаевой, в котором сообщалось, что разрешение было выдано на установку бюста внутри помещения офиса КПРФ, пишет Эхо Москвы.

"Решение как-то отыграть назад считаем слишком запоздалым, и не имеющим никаких оснований запрещать установку на улице. Предыдущий документ мэрии и нынешний — противоречат друг другу", - заявил российский депутат.