В Липецке установили трехметровый памятник Сталину (фото)
12:02, 07 мая 2015Мир
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В Липецке на улице Кузнечной установлен памятник Иосифу Сталину. Бюст был изготовлен коммунистами в Северной Осетии и подарен Липецку.
В Липецке установили памятник советскому диктатору / kprf-lip.ru
Трехметровая композиция размещена перед штабом регионального отделения КПРФ.
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По словам депутата Госдумы Николая Разворотнева, все разрешения и согласования руководства города были получены, однако уже во время установки постамента, 5 мая, пришло письмо от вице-мэра Анны Шамаевой, в котором сообщалось, что разрешение было выдано на установку бюста внутри помещения офиса КПРФ, пишет Эхо Москвы.
kprf-lip.ru
"Решение как-то отыграть назад считаем слишком запоздалым, и не имеющим никаких оснований запрещать установку на улице. Предыдущий документ мэрии и нынешний — противоречат друг другу", - заявил российский депутат.
kprf-lip.ru
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