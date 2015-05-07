Глава МИД Австрии: Аннексия Крыма помешала лидерам ЕС приехать в Москву 9 мая
00:53, 07 мая 2015Мир
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Отказ большинства лидеров стран Евросоюза от участия в параде, посвященных 70-летию Победы над фашизмом в Европе, обусловлен действиями России в Крыму.
Аннексия Крыма помешала лидерам ЕС приехать в Москву 9 мая / Фото УНИАН
Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия 24" министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, пишет ТАСС.
"Многие руководители государств и правительств будут отсутствовать в Москве во время этих торжеств, в том числе и австрийский президент"- сказал австрийский министр.
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"Нам было важно послать России сигнал, что ее действия в Крыму и на востоке Украины однозначно осуждаются", - сказал Курц.
В то же время глава МИД Австрии сообщил, что президент страны Хайнц Фишер возложит венки к могилам советских воинов, похороненных в Вене.
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