9-летний вундеркинд из Нидерландов получит диплом о высшем образовании (фото, видео)

В университет парень поступил в прошлом году. А 6-летнюю программу вуза освоил всего за 1,5 года.

Самым юным обладателем диплома о высшем образовании вскоре станет 9-летний вундеркинд Лоран Симонс из Нидерландов. Диплом Технического университета Эйндховена он получит уже через несколько месяцев.

Об этом пишет русская служба BBC.

Читайте такжеХиллари Клинтон выступила в защиту потерпающей вот СМИ Меган Маркл

Пока рекорд установил 10-летний американец Майкл Карни – выпускник Алабамского университета.

Лоран Симонс учится на факультете электротехники. В университет он поступил в прошлом году. А 6-летнюю программу вуза освоил всего за 1,5 года.

IQ ребенка – 145, он обладает фотографической памятью. По словам Лорана, его любимый предмет – математика, поскольку она включает статистику, геометрию и алгебру.

В будущем мальчик хочет стать кардиохирургом. Еще в школе он прошел курс медицинского факультета Университета Амстердама. Вундеркинд говорит, что хочет найти средство для продления жизни людей.

Как сообщал УНИАН, с 2020 года в Украине должна заработать так называемая программа «мобильности» школьников, согласно которой путешествия учеников Украиной будут оплачиваться за счет средств государственного бюджета.