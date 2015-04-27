Власти Москвы отказали оппозиции в проведении митинга на Болотной площади

Мэрия Москвы предложила оппозиционерам провести митинг 6 мая в районе метро "Щукинская", а не на Болотной площади, как хотели организаторы.

Об этом ТАСС сообщили в мэрии Москвы.

"Мы предоставили заявителям расширенный перечень всех мероприятий и с учетом большой подготовительной работы, которая ведется к 70-летию Победы, предложили место для митинга, которое не затронет другие городские мероприятия - улицу маршала Василевского недалеко от метро "Щукинская" (СЗАО)", - сказал глава департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров.

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"На улицу маршала Василевского мы не пойдем, а что мы будем делать - мы обсудим сегодня вечером", - так прокомментировал решение мэрии один из организаторов акции, член Комитета протестных действий Александр Рыклин.

Оппозиционеры подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 6 мая.

Они хотели провести на Болотной площади в 19:00 мск митинг с числом участников "до 15 тыс. человек". Основным требованием должно было стать освобождение политзаключенных, в том числе осужденных по делу о массовых беспорядках на Болотной площади Москвы 6 мая 2012 года.