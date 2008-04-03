Албания и Хорватия получили приглашение в НАТО

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР на пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания саммита НАТО в Бухаресте.

«Албания и Хорватия получили приглашение присоединиться к Альянсу", - сказал Я.СХЕФФЕР.

Что касается Македонии, вступление которой заблокировала Греция, то саммит поручил Совету НАТО на уровне послов направить приглашение Македонии вступить в Альянс сразу после того, как конфликт о названии этой страны с Грецией будет решен.

В тоже время генсек НАТО сообщил, что Альянс начал "интенсивный диалог" с Боснией относительно перспектив вступления в организацию.