В США Хиллари Клинтон разыгрывает "мигрантскую карту" накануне президентских выборов

Таким образом она привлекает на свою сторону избирателей-латиноамериканцев и отмежевывается от соперников из республиканского лагеря, пишет агентство Reuters.

"Мы не можем больше ждать курса на полное и равноправное гражданство. И это то, что отличает меня от любого из республиканцев", - заявила Клинтон на встрече со студентами в Неваде.

Голоса латиноамериканцев могут стать решающими на выборах 2016 года, особенно в "неопределившихся" штатах вроде Невады или Колорадо, пишет агентство.

Читайте такжеСкандалы не помешали Клинтон остаться главным кандидатом в президенты США от демократовРеспубликанская партия рассчитывает получить больше голосов латиноамериканцев, чем в 2012 году, когда многим испаноязычным избирателям позиция республиканцев в отношении мигрантов показалась слишком жесткой. Так, один из вероятных кандидатов от республиканской партии Джеб Буш предлагает мигрантам легальный статус, который, правда, не обеспечивает полного гражданства. Но он не исключает и возможности полного гражданства для мигрантов.

Клинтон назвала это предложением "второсортного статуса".

"Когда они говорят про легальный статус, это эвфемизм для второсортного статуса, и мы никогда не должны забывать, о ком идет речь", - сказала она.

Напомним, президент США Барак Обама в ноябре прошлого года подписал указ, который легализовал пребывание в стране около 5 миллионов мигрантов.