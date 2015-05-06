В США Хиллари Клинтон разыгрывает "мигрантскую карту" накануне президентских выборов
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон призвала создать механизм получения гражданства нелегальными мигрантами.
Таким образом она привлекает на свою сторону избирателей-латиноамериканцев и отмежевывается от соперников из республиканского лагеря, пишет агентство Reuters.
"Мы не можем больше ждать курса на полное и равноправное гражданство. И это то, что отличает меня от любого из республиканцев", - заявила Клинтон на встрече со студентами в Неваде.
Голоса латиноамериканцев могут стать решающими на выборах 2016 года, особенно в "неопределившихся" штатах вроде Невады или Колорадо, пишет агентство.
Читайте такжеСкандалы не помешали Клинтон остаться главным кандидатом в президенты США от демократовРеспубликанская партия рассчитывает получить больше голосов латиноамериканцев, чем в 2012 году, когда многим испаноязычным избирателям позиция республиканцев в отношении мигрантов показалась слишком жесткой. Так, один из вероятных кандидатов от республиканской партии Джеб Буш предлагает мигрантам легальный статус, который, правда, не обеспечивает полного гражданства. Но он не исключает и возможности полного гражданства для мигрантов.
Клинтон назвала это предложением "второсортного статуса".
"Когда они говорят про легальный статус, это эвфемизм для второсортного статуса, и мы никогда не должны забывать, о ком идет речь", - сказала она.
Напомним, президент США Барак Обама в ноябре прошлого года подписал указ, который легализовал пребывание в стране около 5 миллионов мигрантов.