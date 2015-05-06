От Франции на 9 мая в Москву поедет министр иностранных дел

"Я не буду присутствовать на самом параде, однако возложу цветы и потом пойду в Кремль", - сказал министр в эфире радиостанции Europe 1, передает Би-би-си.

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30 апреля стало известно, что президент Франции Франсуа Олланд не приедет в российскую столицу 9 мая из-за занятости. "У него (Олланда) другие поездки, поэтому такого визита не планируется", - сообщил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Из-за военной агрессии России в Украине большинство президентов и премьер-министров ведущих государств отказались ехать в Москву 9 мая, не желая праздновать окончание Второй мировой войны в обществе Владимира Путина.

Среди отказавшихся от приглашения Кремля президены прибалтийских стран, США, Германии, Болгарии, Польши, Израиля, Японии, Молдовы, Грузии, Австрии, Швеции, Турции и ряда других стран.

Примечательно, что приглашение Владимира Путина отклонил и президент Беларуси Александр Лукашенко, поскольку планирует 9 мая принять парад в Минске.

Всего приглашения в Москву на парад Победы были направлены главам 68 государств, среди которых президента Украины нет.