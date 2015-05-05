Поддержка Россией боевиков на востоке Украины сохраняет состояние войны и беззакония - Парламентская ассамблея ОБСЕ

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, об этом сегодня в Вене заявила председатель Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ, парламентарий из Португалии Изабель Сантос.

В частности, она обратила внимание представителей России и Украины на гуманитарное измерение и на ситуацию с соблюдением верховенства права в Крыму и на Донбассе.

“Я глубоко обеспокоена действиями оккупационной власти в Крыму, заставившей эмигрировать многих крымских татар, которая закрывает независимые средства массовой информации”, - заявила Сантос.

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Кроме того, она отметила, что “постоянная поддержка Россией боевиков на востоке Украины сохраняет состояние войны и беззакония, от чего страдают все люди в этом регионе“.

По словам Сантос, гуманитарный кризис должна быть урегулирован безотлагательно, а прекращение человеческих страданий должно стать приоритетом.

Также она отметила, что решение ситуации на Донбассе необходимо достичь политическим путем.

Кроме того, председатель Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отметила, что ответственность состоит в быстром и прозрачном расследовании фактов гибели людей, связанных с деятельностью предыдущей власти, а также привлечении к ответственности лиц, виновных в гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Ранее наблюдатели ОБСЕ сообщали об ухудшении ситуации в зоне АТО.