Наблюдатели ОБСЕ сообщают об ухудшении ситуации в зоне АТО

Специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в пятницу, 1 мая, не пустили на наблюдательный пункт, расположенный в четырех километрах на северо-запад от Широкино, который заняли члены батальона "Азов". Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ОБСЕ в воскресенье, 3 мая, передает DW.de.

Также в отчете ОБСЕ говорится об инциденте, который произошел в субботу, когда патруль миссии у Широкино попал под огонь стрелкового оружия. Кроме того, в субботу в Песках, когда патруль приближался к наблюдательному пункту, в 100 метрах от миссии упали четыре минометных снаряда калибром 82 миллиметра. Менее чем через два часа в Авдеевке, которую контролирует Украина, тот самый патруль попал под огонь, в том числе из артиллерии 152-миллиметрового калибра, которая запрещена в соответствии с минскими договоренностями. Во всех случаях никто не пострадал.

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2 мая руководитель СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан выразил глубокую озабоченность по поводу увеличения числа инцидентов в течение последних 36 часов. Апакан призвал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность и делать все возможное для гарантии безопасности наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.