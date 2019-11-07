Лукашенко серьезно болен и тайно лечится в ОАЭ - блогер

Президент Беларуси якобы отправился в Объединенные Арабские Эмираты на лечение.

В сети распространилась информация о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко серьезно болен и якобы тайно лечится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом пишет белорусский блогер NEXTA в своем Telegram-канале, ссылаясь на слова анонимного источника среди членов белорусской делегации в арабской стране.

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"Сразу из аэропорта президент поехал в престижную клинику Burjeel Hospital в Абу-Даби. В ее VIP-крыле он лежит уже четвертые сутки", — говорится в сообщении.

"К Лукашенко допускают только местных врачей, а его диагноз строго засекречен. Пресс-службе дано указание создавать видимость активности - рассылать поздравления от имени Лукашенко различным деятелям. Члены делегации в это время скучают в отеле", - утверждает блогер.

Клиника Burjeel Hospital в Абу-Даби считается одной из лучших в мире, и в ней часто тайно лечатся политики из постсоветских стран. Новость о пребывании там Лукашенко, говорит блогер, подтвердилась и из других источников: его кортеж видели на парковке этой больницы.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выразил благодарность украинскому лидеру за прием в Житомире и пригласил в Беларусь.