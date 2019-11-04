В Швейцарии зарезали парикмахера Криштиану Роналду

По подозрению в совершении преступления задержали 39-летнего гражданина Бразилии.

В швейцарском отеле найден мертвым Рикардо Маркес Феррейру - бывший парикмахер форварда сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Об этом сообщает газета Observador.

По данным издания, тело 40-летнего парикмахера обнаружили в пятницу, 1 ноября, сотрудники гостиницы в районе Альбисриден в Цюрихе. Труп с ножевыми ранениями лежал на кровати, повсюду были следы крови. В номере присутствовал сильный запах алкоголя.

Полиция считает приоритетной версию об убийстве португальца. В воскресенье, 3 ноября, в Цюрихе задержали 39-летнего гражданина Бразилии, которого подозревают в совершении преступления. О мотивах предполагаемого убийцы не сообщается.

Рикардо Маркес Феррейру жил и работал в Цюрихе с 2017 года. Помимо Роналду его клиентами были многие португальские знаменитости, среди которых дизайнер Фатима Лопеш и телеведущая Лилиана Кампос.