В Белом доме не видят в действиях президента Трампа оснований для импичмента

Отмечается, что просьба Трампа восстановить расследование в отношении сына Байдена не является правонарушением и основанием для импичмента.

Белый дом не считает стремление президента Дональда Трампа добиться от Украины расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена основанием для импичмента.

Об этом заявила старший помощник Трампа Келлиенн Конвей, передает «Голос Америки».

По ее словам, просьба Трампа возобновить расследование в отношении сына Байдена не является правонарушением и основанием для импичмента.

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В то же время, она отметила, что ей неизвестно, требовал ли Трамп от Украины расследования в отношении сына Байдена в обмен на военную помощь.

«Я чувствую комфортно, заявляя, что Трамп никогда не упоминал о "услуге за услугу" или о (выборах — ред.) 2020 года в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в конце июля ... Давайте будем честными, о чем там ( в телефонном разговоре — ред.) не упоминалось, так это о помощи. Они получили эту помощь», — сказала Конвей.

Отметим, в США продолжается скандал относительно вероятного давления Трампа на Зеленского, из-за чего в Конгрессе начали расследование и хотят объявить импичмент Трампу.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2019 года информатор из Белого дома подал жалобу в Конгресс, в которой говорилось, что Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года якобы требовал возобновить расследование по делу компании Burisma, в совете директоров которой работал Хантер Байден, сын конкурента Трампа на выборах 2020 года, демократа Джо Байдена.

В Конгрессе США начали расследование в отношении возможных попыток Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани давить на украинскую власть.

24 сентября в Палате представителей США запустили процедуру импичмента Трампа. Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдене, но уверяет, что не давил на президента Украины.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму июльского разговора Трампа и Зеленского. В ней Трамп просит Зеленского «сделать ему услугу» и «разобраться с делом», на что Зеленский говорит, что следующий генпрокурор будет «полностью его человеком».