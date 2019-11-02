В Белом доме подготовились к возможному импичменту Трампа (видео)
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что его администрация «подготовилась» к процедурам импичмента президента.
Такое заявление Гришем сделала в комментарии каналу Fox News.
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«Это то (импичмент – ред.), чего мы ожидаем, но мы всегда можем надеяться, что Демократы придут в себя. Они знают, что президент не сделал ничего плохого», - заявила она.
При этом Гришем отметила, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси ясно дала понять – Демократы собираются голосовать за импичмент.
Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.
В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Байдена.
Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирования процедуры импичмента Трампу.
25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена - Хантера Байдена.
30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.