В Белом доме подготовились к возможному импичменту Трампа (видео)

У президента США все же надеются, что Демократы «придут в себя».

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что его администрация «подготовилась» к процедурам импичмента президента.

Такое заявление Гришем сделала в комментарии каналу Fox News.

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«Это то (импичмент – ред.), чего мы ожидаем, но мы всегда можем надеяться, что Демократы придут в себя. Они знают, что президент не сделал ничего плохого», - заявила она.

При этом Гришем отметила, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси ясно дала понять – Демократы собираются голосовать за импичмент.

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Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирования процедуры импичмента Трампу.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.