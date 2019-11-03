В США заблокировали указ Трампа о запрете въезда мигрантам без медстраховки

Как считают истцы, запрет мог бы помешать прибытию двух третей потенциальных легальных мигрантов и сократил бы количество людей, въезжающих в США по семейным визам.

Федеральный суд в Портленде в штате Орегон приостановил вступления в силу указа президента США Дональда Трампа, запрещающего въезд в страну мигрантам, которые не способны оплачивать медицинские счета.

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Соответствующее временное решение суд принял в субботу, 2 ноября, накануне начала действия новых правил, сообщает Deutsche Welle.

Пока неизвестно, когда судья вынесет постоянное решение вместо временного постановления.

Иск в суд подали семь граждан США и некоммерческая организация. Они считали, что указ Трампа помешает прибытию двух третей потенциальных легальных мигрантов, а также существенно сократит количество лиц, въезжающих в страну по семейным визам.

"Запрет, который начинает действовать вечером, разделил бы семьи и сократил бы на две трети количество мигрантов, прибывающих на основе green card", - заявила представительница центра Justice Action Эстер Сун, которая представляла интересы истцов.

Запрет Трампа должен был распространяться только на людей, которые подают заявки на получение миграционных виз для въезда в страну, но не на тех, кто уже находится в США. Также эта норма не действует в отношении лиц, имеющих вид на жительство в США, ищущих убежища, беженцев и детей. В то же время эта норма действует для родителей, мужчин и женщин американских граждан. В Белом доме подчеркнули, что слишком много лиц, которые не являются гражданами США, воспользовались "щедрыми программами здравоохранения".

По данным Института миграционной политики, в 2017 году 57 процентов американских мигрантов имели договор о частном медицинском страховании, тогда как количество таким образом застрахованных лиц, родившихся в США, составило 69 процентов. При этом государственное страхование имели 30 процентов мигрантов и 36 процентов тех, кто родился в этой стране.