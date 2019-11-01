Суд в Барселоне оправдал 5 обвиняемых в изнасиловании, потому что жертва не сопротивлялась

Групповое изнасилование девушки произошло в 2016 году на вечеринке на заброшенном заводе Барселоны. Мужчины совершили сексуальное насилие с подростком, когда та потеряла сознание от алкоголя и наркотиков.

Суд в Барселоне снял с пятерых мужчин обвинения в изнасиловании несовершеннолетней и постановил, что они виновны в преступлении меньшей тяжести. Мужчины получили по 10 и 12 лет тюрьмы и штраф в размере 12 тысяч евро.

Об этом сообщает CNN.

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Судьи, в частности, заявили, что обвинение в изнасиловании не соответствует законному определению термина, поскольку 14-летняя девушка не сопротивлялась.

Согласно испанскому законодательству, нападение можно считать сексуальным только в случае прямого насилия или запугивания. А в этом деле девушке не угрожали.

Отмечается, что решением суда крайне недовольны граждане Испании. Они считают, что правительство обязано внести коррективы в действующий закон и уточнить, что любой сексуальный акт без согласия является нападением.

Групповое изнасилование девушки произошло в 2016 году на вечеринке на заброшенном заводе Барселоны. Мужчины совершили сексуальное насилие с подростком, когда та потеряла сознание от большого количества алкоголя и наркотиков.

Еще двоих присутствующих на вечеринке мужчин оправдали во всех преступлениях.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области будут судить мужчину за изнасилование 18-летней беременной жительницы Николаева.