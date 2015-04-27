Польские пограничники заявили, что не пускали в страну "Ночных волков"

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь Польской пограничной службы Агнешка Голиас.

"Им отказано во въезде из-за невыполнения ими необходимых условий въезда и пребывания в стране", - сказала она.

По словам Голиас, каждый из них получит письменную информацию, в которой будет подробно объяснено, почему именно было принято такое решение.

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В свою очередь представитель Надбужанского отдела Польской пограничной службы, которая отвечает за пункт пропуска, через который пытались проехать российские байкеры, Дариуш Сеницкий сказал УНИАН, что мотоциклисты не выполнили "много условий, определенных законодательством для въезда в Польшу.

"Нарушений было много", - заявил он и добавил, что речь идет не только о польском законодательстве, но также о Шенгенском кодексе.

Как подчеркнул Сеницкий, причиной отказа для въезда байкеров стало исключительно невыполнение необходимых условий. При этом он не стал комментировать, выявили ли пограничники во время проверки доказательства их принадлежности к клубу "Ночные волки".

Польские СМИ сообщают, что пограничники проверяли российских байкеров более трех часов и вывили доказательства того, что они связаны с упомянутым клубом.

По словам Сеницкого, все 10 байкеров, которые пытались въехать в Польшу, уже вернулись в Беларусь.

Как сообщал УНИАН, группа российских байкеров из националистического клуба «Ночные волки» пыталась убедить польских пограничников, что они принадлежат к «Мемориалу славы и победы». Перед въездом на границу с Польшей в Беларуси российские мотоциклисты активно раздавали интервью и не скрывали, что они представляют клуб «Ночные волки».

О том, что эти россияне являются членами клуба «Ночные волки», также заявил ряд польских байкеров, которые встречали их на границе в Польше и хотели вместе с ними проехаться по стране.

Польша еще 24 апреля предупредила РФ о том, что не пропустит на свою территорию участников этого клуба за то, что российская сторона не предоставила необходимой информации об их пребывании в стране, а это не позволяет гарантировать их безопасный проезд по польской территории.

В соответствии с Шенгенским кодексом, пограничные службы принимают окончательное решение, пропускать кого-то или нет на территорию страны.