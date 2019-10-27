В Мадриде состоялся массовый митинг против автономии Каталонии (видео)

Организатором акции протеста является правая испанская партия Vox.

В столице Испании Мадриде около 20 тыс. человек приняли участие в акции протеста с призывом временно остановить автономию Каталонии.

Об этом сообщает El Pais.

Организатором акции протеста является правая испанская партия Vox.

Протестующие собрались на площади Колумба и развернули флаг Испании размером 1000 м². Также митингующие требовали отправить бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в тюрьму.

Este es el momento en el que los asistentes al acto de Vox de esta mañana en Colón despliegan la bandera española de 1.000 metros cuadrados, la más grande confeccionada nunca. Informa @mgonzalezelpaispic.twitter.com/tnRsxHbrKW — EL PAÍS (@el_pais) October 26, 2019

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Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся непризнанный центральной властью референдум о независимости от Испании. Большинство голосов жители Каталонии отдали на референдуме за отделение от Испании, однако результаты голосования не признала ни одна страна мира.

11 октября глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии в одностороннем порядке.

27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, применив 155 статью Конституции — в регионе ввели прямое управление. После этого Мадрид распустил парламент и правительство Каталонии. Пучдемон и ряд лидеров Каталонии покинули страну.

14 октября 2019 года некоторых лидеров Каталонии испанский суд приговорили к 9-13 годам тюрьмы. Это привело к массовые акции протеста в регионе.

Международный ордер на арест Пучдемона Верховный суд Испании выдал 14 октября. Пучдемон сдался бельгийской власти 18 октября.

18 октября президент Каталонии Жоаким Торра заявил, что будет добиваться нового референдума о независимости.