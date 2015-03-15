Венгры освистали пропутинского премьера Орбана во время выступления ко Дню революции

Между демонстрантами и сторонниками правительства вспыхнула словесная перепалка, которая переросла в драку, передает корреспондент Радио Свобода. В противостояние пришлось вмешаться полицейским. Несколько человек пострадали.

К годовщине национально-освободительной революции 1848-49 годов венгерская оппозиция в воскресенье организовала в центре Будапешта несколько акций гражданского неповиновения численностью свыше 10 тысяч человек. Протестующие скандировали «Орбан, убирайся прочь!», «Новая Венгерская Республика!», «Хватит фидесовского притворства!» и др.

В последнее время в Венгрии рейтинги проправительственной коалиции упали больше чем на треть, а на промежуточных парламентских выборах коалиция партии «ФИДЕС» и христианских демократов потеряла две трети голосов в Национальной ассамблее.

Читайте такжеОрбан: Венгрия не хочет иметь общей границы с РоссиейЗа пророссийскую политику оппоненты называют Виктора Орбана «младшим братом Путина» и обвиняют в сексотстве. Евросоюз критикует действующее венгерское правительство за свертывание демократии и принятие законов, которые противоречат нормативным актам ЕС.

Ранее сообщалось, что во время последнего визита в будапешт Путин посетил кладбище Керепеши, где среди прочих похоронены советские военнослужащие, погибшие во время подавления восстания 1956 года.