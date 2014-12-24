Орбан: США пытаются втянуть Венгрию в конфликт вокруг Украины

Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Между США и Россией устанавливаются отношения как во времена "холодной войны". Мы не хотим принимать в этом участие ", - заявил он в интервью венгерскому телеканалу, передает DW.DE со ссылкой на Reuters.

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Виктор Орбан убежден, что США пытаются втянуть его страну в конфликт, который для нее может плохо закончиться. "Нам следует оставаться в стороне ", - сказал венгерский премьер не уточнил, кого именно он имеет в виду: ЕС или Венгрию.

Как напоминает Reuters, в октябре из-за коррупции несколько венгерских государственных деятелей были внесены в "черный список " лиц, которым запрещен въезд в США. Сейчас конфликт между венгерским правительством и США еще далек от разрешения. Виктор Орбан убежден, что обвиняя венгерских чиновников в коррупции, Вашингтон пытается расширить сферу влияния в Европе.

Кроме того, страны Запада, в частности, те, что входят в НАТО, с тревогой следят за развитием отношений между Венгрией и Россией. Правительство Виктора Орбана, например, рассчитывает на финансовую и техническую поддержку Москвы в строительстве двух атомных реакторов.